Servizio nelle scuole paritarie è di serie A? Deciderà la Corte Costituzionale, ecco l’ordinanza (Di lunedì 16 novembre 2020) Servizio nelle scuole paritarie, deciderà la Consulta. La Corte d'Appello di Roma il 9 novembre scorso ha emesso un’ordinanza sulla mancata attribuzione di punteggio per intero nelle domande di mobilità per il Servizio svolto da una docente di ruolo nelle scuole paritarie e ai fini anche della ricostruzione di carriera. L'articolo Servizio nelle scuole paritarie è di serie A? Deciderà la Corte Costituzionale, ecco l’ordinanza . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 16 novembre 2020), deciderà la Consulta. Lad'Appello di Roma il 9 novembre scorso ha emesso un’ordinanza sulla mancata attribuzione di punteggio per interodomande di mobilità per ilsvolto da una docente di ruoloe ai fini anche della ricostruzione di carriera. L'articoloè diA? Deciderà lal’ordinanza .

lucafrusone : Nella 'Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace' il mio pensiero… - celeste100paola : Servizio speciale 'Stop the Steal'. Migliaia di persone nelle città amer... - NatCesare : Servizio speciale 'Stop the Steal'. Migliaia di persone nelle città amer... - DomenicoBarbon1 : Servizio preruolo nelle paritarie. Ai fini dell'inquadramento dei docenti non è riconoscibile il servizio preruolo… - HenryLamberti : Servizio speciale 'Stop the Steal'. Migliaia di persone nelle città amer... -

Ultime Notizie dalla rete : Servizio nelle Orario di servizio del docente di sostegno: come e chi lo stabilisce Orizzonte Scuola Senza mascherina e autocertifcazione, mulato tre volte in poche ore

Fra le poche sanzioni scattate nel primo giorno di zona rossa e in una città deserta, spicca il caso di un contravventore seriale segnalato dalla Polizia municipale ...

UniCa aderisce alla Settimana europea per la riduzione dei rifiuti

Il nostro Ateneo sta attivando una serie di misure volte alla riduzione, fino alla totale eliminazione, della plastica monouso. Tra le iniziative promosse il Plastic Free coffee break, che ridurrà i c ...

Fra le poche sanzioni scattate nel primo giorno di zona rossa e in una città deserta, spicca il caso di un contravventore seriale segnalato dalla Polizia municipale ...Il nostro Ateneo sta attivando una serie di misure volte alla riduzione, fino alla totale eliminazione, della plastica monouso. Tra le iniziative promosse il Plastic Free coffee break, che ridurrà i c ...