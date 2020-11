Serie A, Dal Pino: “A causa del Covid persi 600 milioni di euro. Reintroduzione betting? Ecco la nostra idea” (Di lunedì 16 novembre 2020) Paolo Dal Pino, intervenuto oggi a "La Politica nel Pallone" su Gr Parlamento, ha risposto a proposito del rischio di un nuovo lockdown nazionale."Ho scritto così come ha fatto Gravina. Bisogna ridare un indirizzo strategico forte alla Lega, abbiamo perso circa 600 milioni dovuti alle misure restrittive. Abbiamo chiesto come per gli altri settori delle misure di ristoro, la nostra richiesta è stata solo di differire i termini di pagamenti, non abbiamo chiesto soldi allo stato". Il presidente della Lega Serie A, ha poi aggiunto: "Ho chiesto anche la Reintroduzione del betting, che ha sottratto alla Serie A risorse importanti come avviene all'estero. È una voce di ricavo in più fondamentale. Boris Johnson è attento alle vicende ... Leggi su mediagol (Di lunedì 16 novembre 2020) Paolo Dal, intervenuto oggi a "La Politica nel Pallone" su Gr Parlamento, ha risposto a proposito del rischio di un nuovo lockdown nazionale."Ho scritto così come ha fatto Gravina. Bisogna ridare un indirizzo strategico forte alla Lega, abbiamo perso circa 600dovuti alle misure restrittive. Abbiamo chiesto come per gli altri settori delle misure di ristoro, larichiesta è stata solo di differire i termini di pagamenti, non abbiamo chiesto soldi allo stato". Il presidente della LegaA, ha poi aggiunto: "Ho chiesto anche ladel, che ha sottratto allaA risorse importanti come avviene all'estero. È una voce di ricavo in più fondamentale. Boris Johnson è attento alle vicende ...

