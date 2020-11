“Se muori perché senza mascherina, non è colpa di Cristo”: il discorso del parroco è virale | VIDEO (Di lunedì 16 novembre 2020) “Vieni steso in chiesa perché non metti la mascherina? Non dire che è stato Cristo” VIDEO Affrontando il tema del rispetto delle norme anti-Covid, il parroco don Vito Piccinonna, che è anche direttore della Caritas di Bari-Bitonto, durante la messa ha rievocato un particolare episodio: “Mi sono permesso di dire a un anziano di mettere la mascherina e mi ha risposto di no. Così gli ho fatto una battuta e gli ho detto: ‘Se vieni disteso in chiesa, tua moglie non potrà dare la colpa a Cristo'”. Il VIDEO è diventato virale. Leggi anche: 1. Esclusivo TPI – Inchiesta tamponi falsi Campania, parte 2. Parla il principale indagato: “La Asl Napoli 3 sapeva, ho ... Leggi su tpi (Di lunedì 16 novembre 2020) “Vieni steso in chiesa perché non metti la? Non dire che è stato Cristo”Affrontando il tema del rispetto delle norme anti-Covid, ildon Vito Piccinonna, che è anche direttore della Caritas di Bari-Bitonto, durante la messa ha rievocato un particolare episodio: “Mi sono permesso di dire a un anziano di mettere lae mi ha risposto di no. Così gli ho fatto una battuta e gli ho detto: ‘Se vieni disteso in chiesa, tua moglie non potrà dare laa Cristo'”. Ilè diventato. Leggi anche: 1. Esclusivo TPI – Inchiesta tamponi falsi Campania, parte 2. Parla il principale indagato: “La Asl Napoli 3 sapeva, ho ...

