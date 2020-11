Scuola, sotto Montecitorio studenti ‘insegnano’ a Parlamentari (Di lunedì 16 novembre 2020) ROMA, 16 NOV – Domani, martedì 17 Novembre alle 15.00, in occasione della Giornata Internazionale dello studente, ragazzi e ragazze si mobiliteranno sotto gli occhi del Parlamento e del Governo “per fare lezione ai Parlamentari”. “Dopo anni di manifestazioni contro i tagli alla Scuola e appelli per richiedere più finanziamenti, studenti e studentesse proveranno a spiegare che sulla Scuola e sui giovani vanno investite risorse, andando a Montecitorio armati di sedie e lavagna”, spiega la Rete degli studenti. Ragazze e ragazzi della Rete degli studenti Medi, sostenuti dal movimento Priorità alla Scuola, allestiranno una classe davanti alla Camera e per un giorno vestiranno i panni ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 16 novembre 2020) ROMA, 16 NOV – Domani, martedì 17 Novembre alle 15.00, in occasione della Giornata Internazionale dello studente, ragazzi e ragazze si mobiliterannogli occhi del Parlamento e del Governo “per fare lezione ai”. “Dopo anni di manifestazioni contro i tagli allae appelli per richiedere più finanziamenti,e studentesse proveranno a spiegare che sullae sui giovani vanno investite risorse, andando aarmati di sedie e lavagna”, spiega la Rete degli. Ragazze e ragazzi della Rete degliMedi, sostenuti dal movimento Priorità alla, allestiranno una classe davanti alla Camera e per un giorno vestiranno i panni ...

