Scoperta "prof a luci rosse": lavorava anche durante il lockdown (Di lunedì 16 novembre 2020) “Elena”, questo il nome inventato con cui si faceva chiamare la 56enne dipendente del ministero dell’Istruzione, oltre che insegnante in una casa circondariale, è stata giudicata parte lesa nell’operazione “Cockera d’oro” dei carabinieri di Alassio che ha portato all’arresto del marito della donna e di un altro uomo indagati, in concorso, per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Il 5 aprile di due anni fa, la donna aveva esposto denuncia contro ignoti per la diffusione di un video dal contenuto erotico.A insospettire le forze dell’ordine era il tenore di vita che la donna conduceva, ben al di sopra delle aspettative per quello che poteva garantire uno stipendio da insegnante. Intestataria di una Jaguar e di ben quattro conti correnti bancari, è stata seguita dagli investigatori che hanno scoperto ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 16 novembre 2020) “Elena”, questo il nome inventato con cui si faceva chiamare la 56enne dipendente del ministero dell’Istruzione, oltre che insegnante in una casa circondariale, è stata giudicata parte lesa nell’operazione “Cockera d’oro” dei carabinieri di Alassio che ha portato all’arresto del marito della donna e di un altro uomo indagati, in concorso, per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Il 5 aprile di due anni fa, la donna aveva esposto denuncia contro ignoti per la diffusione di un video dal contenuto erotico.A insospettire le forze dell’ordine era il tenore di vita che la donna conduceva, ben al di sopra delle aspettative per quello che poteva garantire uno stipendio da insegnante. Intestataria di una Jaguar e di ben quattro conti correnti bancari, è stata seguita dagli investigatori che hanno scoperto ...

