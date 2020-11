Scontro frontale tra auto a Rovigo | muore bambino di 5 anni |FOTO

Leggi su iltempo

(Di lunedì 16 novembre 2020) Undi 5è morto stamane attorno alle 12.30 in un incidente a Ghiacciano con Baruchella (). Nellofra duesono rimasti feriti la madre del piccolo e il conducente dell'altro mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelmassa e Lagnago che hanno utilizzato cesoie, divaricatori e martinetti idraulici per estrarre dall'abitacolo la donna alla guida. Nonostante i soccorsi del Suem 118, il medico ha dovuto dichiarare la morte del bimbo. La mamma è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Al pronto soccorso è stato accompagnato anche il conducente dell'altracoinvolta. I carabinieri e la polizia stradale hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.