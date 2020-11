Sci alpino, Coppa del Mondo 2020-2021: i gigantisti si allenano a Cervinia in vista del parallelo di Lech (Di lunedì 16 novembre 2020) Proseguono i lavori della squadra italiana di sci in vista del ritorno in scena della Coppa del Mondo 2020-2021. Sul ghiacciaio di Cervinia sono presenti fino a venerdì 20 novembre gli specialisti del gigante che preparano l’appuntamento del parallelo di Lech (Austria) di venerdì 27 novembre, ovvero Giovanni Borsotti, Daniele Sorio, Hannes Zingerle, Roberto Nani, Luca De Aliprandini, Riccardo Tonetti, Alex Vinatzer e Tommaso Sala. Assieme agli specialisti delle porte larghe il direttore tecnico Roberto Lorenzi e gli allenatori Giancarlo Bergamelli e Walter Girardi. Sono sette, infine, i convocati dal direttore tecnico giovanile Massimo Carca per il raduno del team di Coppa Europa maschile dedicato alla ... Leggi su oasport (Di lunedì 16 novembre 2020) Proseguono i lavori della squadra italiana di sci indel ritorno in scena delladel. Sul ghiacciaio disono presenti fino a venerdì 20 novembre gli specialisti del gigante che preparano l’appuntamento deldi(Austria) di venerdì 27 novembre, ovvero Giovanni Borsotti, Daniele Sorio, Hannes Zingerle, Roberto Nani, Luca De Aliprandini, Riccardo Tonetti, Alex Vinatzer e Tommaso Sala. Assieme agli specialisti delle porte larghe il direttore tecnico Roberto Lorenzi e gli allenatori Giancarlo Bergamelli e Walter Girardi. Sono sette, infine, i convocati dal direttore tecnico giovanile Massimo Carca per il raduno del team diEuropa maschile dedicato alla ...

OA_Sport : #Sci alpino, Coppa del Mondo 2020-2021: i gigantisti si allenano a Cervinia in vista del parallelo di Lech - fenomenogabry : Il programma degli appuntamenti settimanali di Cdm: in gara sci alpino femminile, salto, freestyle, bob artificiale… - FCMartaBassino : Per Marta ancora qualche giro a @cerviniavalt prima di rientrare in clima di gara... - Dome689 : RT @Coninews: La stagione degli sport invernali sta per entrare nel vivo. ?? Tutti gli appuntamenti del weekend con il ritorno dello sci a… - Coninews : La stagione degli sport invernali sta per entrare nel vivo. ?? Tutti gli appuntamenti del weekend con il ritorno d… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino Sci alpino femminile: ultimi allenamenti a Cervinia per Bassino e compagne prima della partenza per Levi TargatoCn.it La Coppa del mondo sci femminile fa patta a Levi

Facebook Twitter Gmail LinkedIn La Coppa del mondo di sci alpino femminile, nel fine settimana di sabato 21 e domenica 22 novembrem, fa tapa a Levi, in Finlandia. In calendario ci sono due slalom spec ...

Marta Bassino torna in pista nel weekend a Levi: ultimi allenamenti a Cervinia

Ultimi giri in pista a Cervinia prima della partenza verso la Finlandia fissata per mercoledì 18 novembre per le convocate in vista del doppio slalom di Levi di sabato 21 e domenica 22 novembre, valid ...

Facebook Twitter Gmail LinkedIn La Coppa del mondo di sci alpino femminile, nel fine settimana di sabato 21 e domenica 22 novembrem, fa tapa a Levi, in Finlandia. In calendario ci sono due slalom spec ...Ultimi giri in pista a Cervinia prima della partenza verso la Finlandia fissata per mercoledì 18 novembre per le convocate in vista del doppio slalom di Levi di sabato 21 e domenica 22 novembre, valid ...