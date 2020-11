Saoirse Ronan, nuova antagonista di James Bond? (Di lunedì 16 novembre 2020) La domanda sorge spontanea, dal momento che a quanto pare l’attrice ottiene quello che vuole. Determinata e con una carriera che farebbe impallidire attrici molto più adulte, la ventiseienne Saoirse Ronan sul set di Lady Bird aveva annunciato alla regista Greta Gerwig che sarebbe stata Jo March nel suo adattamento di Piccole donne. E così, come sappiamo, è stato. Adesso l’attrice irlandese dichiara invece che vorrebbe interpretare il villain in un futuro film della saga di James Bond. E non uno qualsiasi, ma uno grande, e memorabile. D’altronde Saoirse Ronan, con le sue quattro nomination agli Oscar, la prima delle quali ottenuta per Espiazione quando aveva solo tredici anni, non è un’attrice che si accontenta. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 16 novembre 2020) La domanda sorge spontanea, dal momento che a quanto pare l’attrice ottiene quello che vuole. Determinata e con una carriera che farebbe impallidire attrici molto più adulte, la ventiseiennesul set di Lady Bird aveva annunciato alla regista Greta Gerwig che sarebbe stata Jo March nel suo adattamento di Piccole donne. E così, come sappiamo, è stato. Adesso l’attrice irlandese dichiara invece che vorrebbe interpretare il villain in un futuro film della saga di. E non uno qualsiasi, ma uno grande, e memorabile. D’altronde, con le sue quattro nomination agli Oscar, la prima delle quali ottenuta per Espiazione quando aveva solo tredici anni, non è un’attrice che si accontenta. ...

