Saliscendi Regioni | chi vuole sfumare ad arancio e chi vuole diventare rosso

(Di lunedì 16 novembre 2020) Nel registro die governo, dopo due settimane convulse passate a discutere di zone rosse e ordinanze, le parole chiave stanno lentamente mutando, e ci si dovrà pian piano abituare che parole come “plateau” e “de-escalation” irrompano nel dibattito pubblico e politico. C’è una doverosa premessa da fare: la situazione è seria e lo rimarrà ancora per settimane, se non mesi. Ma sempre più nel governo matura la convinzione che gli strumenti adottati siano quelli validi, che riescano a bilanciare le ragioni dell’economia con quelle del contenimento del virus. Dovremo dunque abituarci per un po’ all’andirivieni delletra zone gialle,ni e rosse.Sono proprio i primi territori scesi nella fascia più critica che ora spingono per ...