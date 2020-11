Ruolo pubblico, Gentiloni: inevitabile ma no a autarchia nazionale (Di lunedì 16 novembre 2020) (Teleborsa) – “L’incremento del Ruolo pubblico è non solo inevitabile ma necessario e auspicabile” in questa fase di crisi pandemica, ha affermato il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo alla Finance Community Week, ma “non può tradursi in una forma strisciante di autarchia nazionale”. “Non dobbiamo aver nessuna diffidenza di fronte a questa reazione rapida degli aiuti di Stato, ma al tempo stesso – ha spiegato – dobbiamo anche fare attenzione a non sopravvalutare quanto ci si possa affidare alla mano ben visibile dello Stato. L’intervento pubblico non può tradursi in una forma strisciante di autarchia nazionale delle nostre ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 16 novembre 2020) (Teleborsa) – “L’incremento delè non soloma necessario e auspicabile” in questa fase di crisi pandemica, ha affermato il commissario europeo all’Economia, Paolo, intervenendo alla Finance Community Week, ma “non può tradursi in una forma strisciante di”. “Non dobbiamo aver nessuna diffidenza di fronte a questa reazione rapida degli aiuti di Stato, ma al tempo stesso – ha spiegato – dobbiamo anche fare attenzione a non sopravvalutare quanto ci si possa affidare alla mano ben visibile dello Stato. L’interventonon può tradursi in una forma strisciante didelle nostre ...

Gentiloni ha spiegato che nella fase d'emergenza 'non solo l'incremento del ruolo pubblico e' inevitabile perche' necessario, e' anche auspicabile: non deve esserci alcuna diffidenza nel ruolo degli ...

