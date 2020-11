Rugby, Pro 14 2020-2021: trasferta amara per il Benetton Treviso, Cardiff si impone 22-5 (Di martedì 17 novembre 2020) Serata amara per le squadre italiane impegnate nel Pro 14 2020-2021 di Rugby. Dopo le Zebre, anche il Benetton Treviso esce sconfitto. trasferta infelice in quel di Newport per la franchigia tricolore che viene battuta al Rodney Parade per 22-5 dai Cardiff Blues. Tanta indisciplina, moltissimi calci di punizioni concessi dagli ospiti ai gallesi. Primo tempo concluso sull’8-0 in favore dei padroni di casa con la meta di Turnbull. Accenno di reazione di Faiva (ancora in meta) e compagni, che si sono però dovuti arrendere. Cardiff Blues-Benetton Treviso 22-5 Cardiff Blues: 15 Matthew Morgan, 14 Owen Lane, 13 Garyn Smith, 12 Willis Halaholo, 11 Hallam Amos, 10 Jarrod ... Leggi su oasport (Di martedì 17 novembre 2020) Serataper le squadre italiane impegnate nel Pro 14di. Dopo le Zebre, anche ilesce sconfitto.infelice in quel di Newport per la franchigia tricolore che viene battuta al Rodney Parade per 22-5 daiBlues. Tanta indisciplina, moltissimi calci di punizioni concessi dagli ospiti ai gallesi. Primo tempo concluso sull’8-0 in favore dei padroni di casa con la meta di Turnbull. Accenno di reazione di Faiva (ancora in meta) e compagni, che si sono però dovuti arrendere.Blues-22-5Blues: 15 Matthew Morgan, 14 Owen Lane, 13 Garyn Smith, 12 Willis Halaholo, 11 Hallam Amos, 10 Jarrod ...

NEWPORT. Altro che Blues, qua si fa nerissima. Il Benetton cade anche contro Cardiff, torna nella Marca con un muso lungo così e la quarta sconfitta di fila, con una classifica che più disarmante non ...

C’è una grossa novità nel XV delle Zebre scelto per la sfida interna con l’Ulster e si chiama Gabriele Di Giulio. In campo il 27 aprile 2019 nel match di fine stagione col Benetton Rugby, il trequarti ...

