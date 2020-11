Rueda, ct del Cile: «Inter? Ho sbagliato a parlarne così, rispetto molto il club nerazzurro» (Di lunedì 16 novembre 2020) Reinaldo Rueda, ct del Cile, è tornato a parlare delle condizioni di Alexis Sanchez e del diverbio avuto con l’Inter Il commissario tecnico del Cile Rueda è tornato ancora una volta sulla situazione di Alexis Sanchez e sulla della discussione avuta con l’Inter. Le sue parole. «Alexis fisicamente sta rispondendo bene, oggi potremo avere una valutazione più precisa con l’allenamento. Nei minuti che ha giocato contro il Perù si è sentito molto bene, tutto viene deciso in base al suo bene e al nostro. La decisione sarà questione di ore. Ho grande rispetto e ammirazione per l’Inter, mi sono sempre rapportato con i giocatori dei club nel mio ruolo di ct. ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 novembre 2020) Reinaldo, ct del, è tornato a parlare delle condizioni di Alexis Sanchez e del diverbio avuto con l’Il commissario tecnico delè tornato ancora una volta sulla situazione di Alexis Sanchez e sulla della discussione avuta con l’. Le sue parole. «Alexis fisicamente sta rispondendo bene, oggi potremo avere una valutazione più precisa con l’allenamento. Nei minuti che ha giocato contro il Perù si è sentitobene, tutto viene deciso in base al suo bene e al nostro. La decisione sarà questione di ore. Ho grandee ammirazione per l’, mi sono sempre rapportato con i giocatori deinel mio ruolo di ct. ...

