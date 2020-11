Roma, Dzeko vuole esserci contro il Parma: oggi il primo tampone per tornare a disposizione (Di lunedì 16 novembre 2020) Edin Dzeko vuole esserci a tutti i costi contro il Parma e oggi effettuerà il primo tampone utile per tornare a disposizione di Fonseca La Roma e Paulo Fonseca trattengono il fiato. oggi Edin Dzeko svolgerà il primo dei due tamponi che stabiliranno se potrà abbandonare la quarantena e tornare ad allenarsi coi compagni. Come scrive La Gazzetta dello Sport, in caso di negatività, il centravanti dovrà sottoporsi a un altro tampone. Nel frattempo Dzeko si sta allenando da solo a casa per farsi trovare pronto al ritorno in campo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 novembre 2020) Edina tutti i costiileffettuerà ilutile perdi Fonseca Lae Paulo Fonseca trattengono il fiato.Edinsvolgerà ildei due tamponi che stabiliranno se potrà abbandonare la quarantena ead allenarsi coi compagni. Come scrive La Gazzetta dello Sport, in caso di negatività, il centravanti dovrà sottoporsi a un altro. Nel frattemposi sta allenando da solo a casa per farsi trovare pronto al ritorno in campo. Leggi su Calcionews24.com

