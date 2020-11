Rick Moranis: arrestato il presunto aggressore dell'attacco a Central Park (Di lunedì 16 novembre 2020) L'attore Rick Moranis un mese fa è stato aggredito nei pressi di Central Park e ora la polizia di New York ha arrestato un senzatetto, presunto artefice dell'attacco. Rick Moranis, star protagonista di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, è stato aggredito un mese fa a New York e questo weekend pare sia stato arrestato un uomo di 35 anni in relazione all'attacco denunciato dall'attore di 67 anni. Lo scorso ottobre, Rick Moranis stava passeggiando nei pressi di Central Park, a New York City, quando è stato aggredito da un uomo con una felpa nera che lo ha colpito con un pugno, senza essere ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 16 novembre 2020) L'attoreun mese fa è stato aggredito nei pressi die ora la polizia di New York haun senzatetto,artefice, star protagonista di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, è stato aggredito un mese fa a New York e questo weekend pare sia statoun uomo di 35 anni in relazione all'denunciato dall'attore di 67 anni. Lo scorso ottobre,stava passeggiando nei pressi di, a New York City, quando è stato aggredito da un uomo con una felpa nera che lo ha colpito con un pugno, senza essere ...

jepramania : ¡A RICK MORANIS NO! ¡EHHH! ¡A RICK MORANIS NO SE LE TOCA! - ciakmag : #RickMoranis : dopo un mese dall’aggressione arrestato un senzatetto ?? - lpacchin : NEWS #ticino Arrestato l'uomo che ha aggredito Rick Moranis - blusewillis : L'attore Rick Moranis venne attaccato a Central Park: dopo un mese arrestato un senzatetto - ninoBertolino : RT @RaiNews: Celebre negli anni '80 anche per Ghostbusters - Acchiappafantasmi #rickmoranis -