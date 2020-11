“Restammo in casa | così battemmo il Covid” Il video “futurista” dell’anziano tedesco commuove il mondo

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 16 novembre 2020) «Penso che fosse l’inverno del 2020. Tutti gli occhi del Paese erano su di noi. Un nemico invisibile minacciava tutto quello in cui credevamo. E d’un tratto, il destino della nostra Nazione era nelle nostre mani. E ci volle coraggio per fare l’unica cosa possibile. Niente. Essere pigri come procioni. Restare agiorno e notte per combattere la diffusione del virus. Era il nostro destino”. Spopola sul web uno straordinario spotin cui un anziano signore, dopo molti anni dalla diffusione del Covid, racconta quei terribili anni. Un giovane d’oggi che racconta, in un ipotetico futuro, la tragedia dei giorni nostri. Un finto documentario, con un’intervista a un anziano, che rivive il lockdown deciso nel paese per combattere i contagi di Covid-19. “Aveva 22 anni e studiava ingegneria a ...