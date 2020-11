Reddito di cittadinanza, a ottobre sospeso a 900mila persone: 200mila sono solo in Campania (Di lunedì 16 novembre 2020) I dati dall’Inps parlano chiaro: nel mese di ottobre il Reddito di cittadinanza è stato sospeso a più di 900mila persone che lo percepivano fin dall’avvio della misura. A ottobre, infatti, i nuclei percettori del Reddito sono stati 970.631 per un totale di 2,2 milioni di individui, molti di meno rispetto ai 3,1 milioni che avevano ricevuto il sussidio … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 16 novembre 2020) I dati dall’Inps parlano chiaro: nel mese diildiè statoa più diche lo percepivano fin dall’avvio della misura. A, infatti, i nuclei percettori delstati 970.631 per un totale di 2,2 milioni di individui, molti di meno rispetto ai 3,1 milioni che avevano ricevuto il sussidio … L'articolo

