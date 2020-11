Recovery Fund a rischio, Ungheria e Polonia mettono il veto al bilancio Ue per il meccanismo dello stato di diritto (Di lunedì 16 novembre 2020) Doccia fredda sul bilancio Ue 2021-2027 : Ungheria e Polonia hanno infatti posto il veto in Consiglio europeo sull'accordo che avrebbe dovuto sbloccare, dal prossimo anno, il Recovery Fund . Sebastian ... Leggi su leggo (Di lunedì 16 novembre 2020) Doccia fredda sulUe 2021-2027 :hanno infatti posto ilin Consiglio europeo sull'accordo che avrebbe dovuto sbloccare, dal prossimo anno, il. Sebastian ...

RobTallei : Ungheria e Polonia hanno messo il veto sul bilancio pluriennale europeo, bloccando di fatto il Recovery fund, perch… - gennaromigliore : Ungheria e Polonia bloccano il Recovery Fund e tutto il Bilancio Ue 2020/2027! Il motivo? Non accettano la clausola… - marcodimaio : Con il veto di Ungheria e Polonia al bilancio Ue 2021/2027 si blocca l’erogazione dei fondi del Recovery Fund, impo… - Corneli34604450 : RT @lucabattanta: Ma che bella notizia : le bugie cominciano a cadere una per una. - divorex82 : RT @ilruttosovrano: Slittano i fondi del Recovery Fund per il veto di Polonia e Ungheria, così Salvini e Meloni si potranno lamentare che l… -