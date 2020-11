Raggi: ciclabile su dorsale Tevere, lavori avanti senza sosta (Di lunedì 16 novembre 2020) Roma – “I lavori sul verde della dorsale Tevere, pista ciclabile tra le piu’ frequentate a Roma, stanno andando avanti senza sosta. Parliamo di un percorso di 33 chilometri che segue il corso del Tevere regalando agli sportivi e alle famiglie una Roma diversa, con panorami bellissimi e silenziosi”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Per la cura delle nostre aree verdi, dei grandi parchi e delle ville storiche della Capitale abbiamo investito 48 milioni di euro. Questa e’ stata la nostra risposta a Mafia Capitale- prosegue Raggi- Sul portale web del Campidoglio troverete ulteriori informazioni su questi interventi ( ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 16 novembre 2020) Roma – “Isul verde della, pistatra le piu’ frequentate a Roma, stanno andando. Parliamo di un percorso di 33 chilometri che segue il corso delregalando agli sportivi e alle famiglie una Roma diversa, con panorami bellissimi e silenziosi”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia. “Per la cura delle nostre aree verdi, dei grandi parchi e delle ville storiche della Capitale abbiamo investito 48 milioni di euro. Questa e’ stata la nostra risposta a Mafia Capitale- prosegue- Sul portale web del Campidoglio troverete ulteriori informazioni su questi interventi ( ...

