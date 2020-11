Raffaellà Carrà incoronata: “Ha insegnato la gioia del sesso all’Europa” (Di lunedì 16 novembre 2020) L’icona della musica italiana Raffaella Carrà ha ricevuto un elogio internazionale dal titolo altisonante. Il britannico The Guardian, infatti, ha messo sugli scudi la Carrà, sottolineando il suo fondamentale contributo a plasmare la cultura pop europea e alcuni modi di vivere che hanno attraversato intere generazioni, soprattutto dal punto di vista sessuale. Il musical spagnolo che omaggia la Carrà L’elogio del The Guardian non arriva dal nulla: in questi giorni è stata presentata in alcuni festival una commedia musicale spagnola diretta dall’uruguaiano Nacho Alvarez, Explota Explota. In questa, le canzoni di Raffaella Carrà compongono non solo la colonna sonora, ma in qualche modo il tessuto narrativo stesso dell’opera. Oltre ai suoi indimenticabili pezzi, la protagonista Maria ha anche molti punti in comune con la ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 16 novembre 2020) L’icona della musica italiana Raffaella Carrà ha ricevuto un elogio internazionale dal titolo altisonante. Il britannico The Guardian, infatti, ha messo sugli scudi la Carrà, sottolineando il suo fondamentale contributo a plasmare la cultura pop europea e alcuni modi di vivere che hanno attraversato intere generazioni, soprattutto dal punto di vista sessuale. Il musical spagnolo che omaggia la Carrà L’elogio del The Guardian non arriva dal nulla: in questi giorni è stata presentata in alcuni festival una commedia musicale spagnola diretta dall’uruguaiano Nacho Alvarez, Explota Explota. In questa, le canzoni di Raffaella Carrà compongono non solo la colonna sonora, ma in qualche modo il tessuto narrativo stesso dell’opera. Oltre ai suoi indimenticabili pezzi, la protagonista Maria ha anche molti punti in comune con la ...

Corriere : Il Guardian celebra Raffaella Carrà la pop star che ha insegnato all’Europa la gioia del sesso - repubblica : Raffaella Carrà, l'elogio del Guardian: 'Ha insegnato all'Europa la gioia del sesso' - Adnkronos : '#TheGuardian' celebra @raffaella Carrà: 'Una pioniera' - diwilles : Raffaella Carrà: the Italian pop star who taught Europe the joy of sex - squopellediluna : Ha insegnato alle donne che avere il libero arbitrio in camera da letto non era scandaloso, che andava bene innamor… -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaellà Carrà Raffaellà Carrà incoronata: “Ha insegnato la gioia del sesso all’Europa” Thesocialpost.it