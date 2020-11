Radrizzani vuole sbarcare in Italia: occhi sull’Atalanta (Di lunedì 16 novembre 2020) Il patron del Leeds Andrea Radrizzani avrebbe messo gli occhi su un club di Serie A. Lo scrive Calciomercato.com, spiegando che non si tratta del Genoa – Radrizzani sarebbe stato in trattativa con Preziosi fino a poche settimane fa, ma l’affare è naufragato – bensì dell’Atalanta. Come scrive Dario Donato, la voglia dell’imprenditore Italiano, a … L'articolo Radrizzani vuole sbarcare in Italia: occhi sull’Atalanta è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 16 novembre 2020) Il patron del Leeds Andreaavrebbe messo glisu un club di Serie A. Lo scrive Calciomercato.com, spiegando che non si tratta del Genoa –sarebbe stato in trattativa con Preziosi fino a poche settimane fa, ma l’affare è naufragato – bensì dell’Atalanta. Come scrive Dario Donato, la voglia dell’imprenditoreno, a … L'articoloinsull’Atalanta è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Radrizzani vuole sbarcare in Italia: occhi sull’Atalanta: Il patron del Leeds Andrea Radrizzani a… - CalcioFinanza : #Radrizzani vuole sbarcare in Italia: occhi sull’#Atalanta - Dario_Donato : Radrizzani vuole sbarcare in Italia: salta l'acquisto del Genoa, ora tratta con l'Atalanta ? - sportli26181512 : Radrizzani vuole sbarcare in Italia: salta l'acquisto del Genoa, ora tratta con l'Atalanta: E alla fine la trattati… - ildiavolo_d : RT @cmdotcom: #Radrizzani vuole sbarcare in Italia: salta l'acquisto del #Genoa, ora tratta con l'#Atalanta -

Ultime Notizie dalla rete : Radrizzani vuole Radrizzani vuole sbarcare in Italia: salta l’acquisto del Genoa, ora tratta con l’Atalanta tuttocalcionews Radrizzani vuole sbarcare in Italia: salta l'acquisto del Genoa, ora tratta con l'Atalanta

E alla fine la trattativa è naufragata come un relitto colato a picco proprio di fronte al porto di Genova. Nel capoluogo ligure c’era chi ci aveva creduto che questa volta Preziosi fosse davvero sul ...

E alla fine la trattativa è naufragata come un relitto colato a picco proprio di fronte al porto di Genova. Nel capoluogo ligure c’era chi ci aveva creduto che questa volta Preziosi fosse davvero sul ...