«Pronto a impegnarmi se c’è volontà di cambiamento» Prima lettera aperta di Gino Strada

(Di lunedì 16 novembre 2020) Una settimana fa ho ricevuto la richiesta da parte del Governo diinpersona per l’emergenza sanitaria in Calabria. Ho chiesto alcuni chiarimenti sul mandato e sulle modalità di lavoro, ponendo una condizione fondamentale: non sono disponibile a fare il candidato di facciata né a rappresentare una parte politica, ma metterei a disposizione la mia esperienza solo se ci fossero la volontà e le premesse per un reale. Ho sentito qualche commentatore dire che – dopo tanti … Continua L'articolo «se c’è volontà di».diproviene da il ...

LunaMoltedo : RT @ilmanifesto: «Pronto a impegnarmi se c'è volontà di cambiamento». La lettera di Gino Strada | il manifesto - ElenaMarasco1 : RT @ilmanifesto: «Pronto a impegnarmi se c'è volontà di cambiamento». La lettera di Gino Strada | il manifesto - oiramdivito : RT @ilmanifesto: «Pronto a impegnarmi se c'è volontà di cambiamento». La lettera di Gino Strada | il manifesto - rossalibera1 : RT @ilmanifesto: «Pronto a impegnarmi se c'è volontà di cambiamento». La lettera di Gino Strada | il manifesto - lauragrossi50 : RT @ilmanifesto: «Pronto a impegnarmi se c'è volontà di cambiamento». La lettera di Gino Strada | il manifesto -

Ultime Notizie dalla rete : Pronto impegnarmi

"Una settimana fa ho ricevuto la richiesta da parte del governo di impegnarmi in prima persona per l'emergenza sanitaria in Calabria" ...Gino Strada è pronto a mettere in campo la sua esperienza al servizio della Calabria ma solo in caso di proposta formale da parte del governo . Il fondatore ...