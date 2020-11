Primo volo taxi per la Nasa, Crew Dragon di Space X ha portato quattro astronauti sulla Stazione spaziale (Di lunedì 16 novembre 2020) E alla fine è successo, come previsto e come sognato da sempre da Elon Musk. SpaceX ha lanciato nella notte quattro astronauti sulla Stazione spaziale internazionale con il Primo vero volo taxi per la Nasa da parte di una compagnia privata. Il razzo Falcon è decollato dal Kennedy Space Center, a Cape Canaveral, in Florida, negli Usa, con tre americani e un giapponese, il secondo equipaggio ad essere lanciato da SpaceX. La navicella Crew Dragon, chiamata Resilience dal suo equipaggio alla luce delle numerose sfide di quest’anno, in particolare il Covid-19, ha raggiunto l’orbita nove minuti dopo. Dovrebbe raggiungere la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 novembre 2020) E alla fine è successo, come previsto e come sognato da sempre da Elon Musk.X ha lanciato nella notteinternazionale con ilveroper lada parte di una compagnia privata. Il razzo Falcon è decollato dal KennedyCenter, a Cape Canaveral, in Florida, negli Usa, con tre americani e un giapponese, il secondo equipaggio ad essere lanciato daX. La navicella, chiamata Resilience dal suo equipaggio alla luce delle numerose sfide di quest’anno, in particolare il Covid-19, ha raggiunto l’orbita nove minuti dopo. Dovrebbe raggiungere la ...

