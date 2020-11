Presidente nazionale del 118: “Sono positivo al Covid-19. Poteva succedere ed è successo” (Di lunedì 16 novembre 2020) Emergenza Covid, il Presidente nazionale del 118 Mario Balzanelli ha annunciato su Facebook di essere positivo al virus: “Sempre in prima linea, Poteva succedere. Al momento ho solo tosse”. Arrivata pochi minuti fa la notizia che il Presidente della Società Italiana Sistema 118, Mario Balzanelli, è risultato positivo al Covid-19. Balzanelli, che è anche direttore … L'articolo Presidente nazionale del 118: “Sono positivo al Covid-19. Poteva succedere ed è successo” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 16 novembre 2020) Emergenza, ildel 118 Mario Balzanelli ha annunciato su Facebook di essereal virus: “Sempre in prima linea,. Al momento ho solo tosse”. Arrivata pochi minuti fa la notizia che ildella Società Italiana Sistema 118, Mario Balzanelli, è risultatoal-19. Balzanelli, che è anche direttore … L'articolodel 118: “Sonoal-19.ed è successo” proviene da www.meteoweek.com.

CarloCalenda : L’intervista di @Zaia presidente è condivisibile parola per parola. Se la destra fosse questa lo sforzo di unità na… - elenabonetti : Auguri di buon lavoro alla nuova presidente dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Carla Garlatti.Qu… - Agenpress : Covid. Presidente nazionale 118 su Facebook, 'sono positivo. Anche da casa, continuerò il lavoro'… - rep_bari : Covid, il presidente nazionale del 118 Balzanelli: 'Sono positivo' [aggiornamento delle 10:48] - LucianaCiolfi : RT @FraBaraghini: “Da fine settembre sono morti per Covid 11 medici, di cui 7 sono medici di famiglia o pediatri. 190 da inizio pandemia. Q… -

Ultime Notizie dalla rete : Presidente nazionale Emergenza Covid, presidente nazionale 118 annuncia: «Sono positivo» La Gazzetta del Mezzogiorno Il sindacato Nursing Up: ‘Più di 10mila infermieri positivi al Covid’

Vi raccontiamo il drammatico bilancio degli ultimi 30 giorni: «20.464 operatori sanitari infetti, di cui la metà sono infermieri. Proiezioni disastrose da qui al 15 dicembre . Se non rallentiamo il co ...

Scarsa trasparenza di dati e mancanza di strategia, nel mentre cresce il contagio

Il Prof Giorgio Parisi, presidente dell’Accademia nazionale dei Lincei e fisico di fama mondiale, ha dimostrato in modo incontrovertibile che il parametro RT (fattore di riproduzione del contagio) su ...

Vi raccontiamo il drammatico bilancio degli ultimi 30 giorni: «20.464 operatori sanitari infetti, di cui la metà sono infermieri. Proiezioni disastrose da qui al 15 dicembre . Se non rallentiamo il co ...Il Prof Giorgio Parisi, presidente dell’Accademia nazionale dei Lincei e fisico di fama mondiale, ha dimostrato in modo incontrovertibile che il parametro RT (fattore di riproduzione del contagio) su ...