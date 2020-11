Prandelli: “Io e Sarri alla Fiorentina? Fantacalcio” (Di lunedì 16 novembre 2020) Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli, intervenuto ai microfoni di Radio anch’io, ha parlato così:“Restare con Sarri? Mi sembra fantacalcio.Quando ci siamo incontrati con i dirigenti abbiamo parlato per tre ore di calcio, poi si è trovato l’accordo in 30 secondi. alla società ho detto: io non ho nessun tipo di richieste, se non quello di lavorare per essere un allenatore importante per la Fiorentina. E ho aggiunto: ‘fra due o tre mesi sarete voi a chiedermi di rinnovare il contratto’. A Firenze ho trovato persone che stanno cercando di formare una famiglia”. (ANSA). L'articolo Prandelli: “Io e Sarri alla Fiorentina? Fantacalcio” proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 16 novembre 2020) Il tecnico dellaCesare, intervenuto ai microfoni di Radio anch’io, ha parlato così:“Restare con? Mi sembra fantacalcio.Quando ci siamo incontrati con i dirigenti abbiamo parlato per tre ore di calcio, poi si è trovato l’accordo in 30 secondi.società ho detto: io non ho nessun tipo di richieste, se non quello di lavorare per essere un allenatore importante per la. E ho aggiunto: ‘fra due o tre mesi sarete voi a chiedermi di rinnovare il contratto’. A Firenze ho trovato persone che stanno cercando di formare una famiglia”. (ANSA). L'articolo: “Io e? Fantacalcio” proviene da Alfredo ...

