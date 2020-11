Polemica tra Borussia Dortmund e Norvegia: “Se Haaland sarà negativo, giocherà in Bundesliga” (Di lunedì 16 novembre 2020) Una Polemica come se ne sono viste tante in tempi di coronavirus tra club e nazionale. Ma stavolta la tensione assume addirittura i tratti dell’incidente diplomatico. Da una parte c’è la Federcalcio norvegese, costretta a fare i conti con la positività del capitano Omar Elabdellaoui e con la conseguente quarantena di tutta la squadra. Dall’altra ci sono i club tedeschi che, stando a quanto riportano i media norvegesi, avrebbero rifiutato l’imposizione della Federcalcio norvegese di far rispettare la quarantena ai giocatori anche fuori dalla Norvegia. Borussia Dortmund, Lipsia e Hertha Berlino, infatti, hanno fatto sapere che Erling Haaland, Alexander Sorloth e Rune Jarstein. giocheranno regolarmente nel weekend in Bundesliga. Anzi, il Borussia ha ... Leggi su sportface (Di lunedì 16 novembre 2020) Unacome se ne sono viste tante in tempi di coronavirus tra club e nazionale. Ma stavolta la tensione assume addirittura i tratti dell’incidente diplomatico. Da una parte c’è la Federcalcio norvegese, costretta a fare i conti con la positività del capitano Omar Elabdellaoui e con la conseguente quarantena di tutta la squadra. Dall’altra ci sono i club tedeschi che, stando a quanto riportano i media norvegesi, avrebbero rifiutato l’imposizione della Federcalcio norvegese di far rispettare la quarantena ai giocatori anche fuori dalla, Lipsia e Hertha Berlino, infatti, hanno fatto sapere che Erling, Alexander Sorloth e Rune Jarstein. giocheranno regolarmente nel weekend in Bundesliga. Anzi, ilha ...

