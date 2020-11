Poker in Lussemburgo, Under 21 agli Europei 2021 (Di lunedì 16 novembre 2020) Lussemburgo - L’Italia Under 21 non corre rischi e si prende con autorità la vittoria che vale la fase finale degli Europei 2021. Servivano i tre punti e sono arrivati contro il Lussemburgo: la doppietta di Scamacca mette in discesa la sfida, mentre nella ripresa gli azzurrini la chiudono con Pinamonti e Marchizza per lo 0-4 finale. Gli uomini di Nicolato raggiungono quota 22 punti nel proprio girone, conquistando l’aritmetico pass qualificazione. Mercoledì ci sarà la sfida con la Svezia per chiudere al meglio un raggruppamento rivelatosi più ostico del previsto. A Differdange invece si nota subito la differenza tecnica tra le due compagini. L’Italia prende in mano il pallino del gioco costruendo da dietro e arrivando con discreta facilità ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 16 novembre 2020)- L’Italia21 non corre rischi e si prende con autorità la vittoria che vale la fase finale degli. Servivano i tre punti e sono arrivati contro il: la doppietta di Scamacca mette in discesa la sfida, mentre nella ripresa gli azzurrini la chiudono con Pinamonti e Marchizza per lo 0-4 finale. Gli uomini di Nicolato raggiungono quota 22 punti nel proprio girone, conquistando l’aritmetico pass qualificazione. Mercoledì ci sarà la sfida con la Svezia per chiudere al meglio un raggruppamento rivelatosi più ostico del previsto. A Differdange invece si nota subito la differenza tecnica tra le due compagini. L’Italia prende in mano il pallino del gioco costruendo da dietro e arrivando con discreta facilità ...

