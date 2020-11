Pogba Juventus, il Real Madrid offre una contropartita inattesa (Di lunedì 16 novembre 2020) La Juventus monitora sempre la situazione relativa a Paul Pogba. Il Real Madrid, a sua volta, inizia a fare Realmente sul serio per rinforzare il centrocampo a disposizione di Zinedine Zidane. Secondo quanto riportato da Fichajes.net, il club di Florentino Perez avrebbe messo sul piatto il cartellino di Raphael Varane più un conguaglio economico di 30 milioni di Euro a favore del Manchester United. Juventus: il Real Madrid offre Varane allo United La proposta sarebbe stata dettata dal momento negativo che il difensore centrale francese sta vivendo da quando è iniziata la nuova stagione. Per questo motivo potrebbe decidere di cambiare aria proprio e ripartire da un nuovo club. Leggi anche:Juventus, pazza ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 16 novembre 2020) Lamonitora sempre la situazione relativa a Paul. Il, a sua volta, inizia a faremente sul serio per rinforzare il centrocampo a disposizione di Zinedine Zidane. Secondo quanto riportato da Fichajes.net, il club di Florentino Perez avrebbe messo sul piatto il cartellino di Raphael Varane più un conguaglio economico di 30 milioni di Euro a favore del Manchester United.: ilVarane allo United La proposta sarebbe stata dettata dal momento negativo che il difensore centrale francese sta vivendo da quando è iniziata la nuova stagione. Per questo motivo potrebbe decidere di cambiare aria proprio e ripartire da un nuovo club. Leggi anche:, pazza ...

