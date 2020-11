Pioggia e venti forti: è allerta meteo domani in Campania (Di lunedì 16 novembre 2020) meteo. allerta meteo in 7 regioni d’Italia, inclusa anche la Campania. Lo rende il sito della Protezione Civile. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse … L'articolo Pioggia e venti forti: è allerta meteo domani in Campania Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 16 novembre 2020)in 7 regioni d’Italia, inclusa anche la. Lo rende il sito della Protezione Civile. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizionirologiche avverse … L'articolo: èinTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

