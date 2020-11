Piazza Duomo: 'liberato' dalle impalcature il Nettuno, simbolo della città (Di lunedì 16 novembre 2020) Torna il Nettuno in Piazza Duomo. Nella mattinata di lunedì 16 novembre le maestranze hanno iniziato la rimozione dei ponteggi e delle reti che hanno coperto la statua e la fontana per tutto il tempo ... Leggi su trentotoday (Di lunedì 16 novembre 2020) Torna ilin. Nella mattinata di lunedì 16 novembre le maestranze hanno iniziato la rimozione dei ponteggi e delle reti che hanno coperto la statua e la fontana per tutto il tempo ...

Nel primo semestre del 2020 tormentato dalla Covid-19 gli spettacoli sono diminuiti del 64,18%, con una perdita di circa 900 milioni di euro.

Mercato, il Sindaco “Stiamo cercando di trovare una soluzione per mantenerlo in centro”

“Da ieri, in virtù dello slittamento della nostra Regione in fascia arancione, i mercati in forma ambulante su area pubblica o privata sono sospesi a meno che non vengano garantite queste tre minime c ...

