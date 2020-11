Perù: Francisco Sagasti nuovo presidente (Di lunedì 16 novembre 2020) (ANSA) - LIMA, 16 NOV - Il Congresso (Parlamento unicamerale) peruviano ha approvato oggi la lista dei suoi nuovi vertici (presidente e tre vicepresidenti), guidata dal parlamentare Francisco Sagasti ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 16 novembre 2020) (ANSA) - LIMA, 16 NOV - Il Congresso (Parlamento unicamerale) peruviano ha approvato oggi la lista dei suoi nuovi vertici (e tre vicepresidenti), guidata dal parlamentare...

g1 : Congresso elege Francisco Rafael Sagasti novo presidente interino do Peru - fisco24_info : Perù: Francisco Sagasti nuovo presidente: Ingegnere di 76 anni, Sagasti ha lavorato a lungo per la Banca mondiale e… - asmorallys : RT @fatourgente: Francisco Sagasti é o novo presidente interino do Peru - iconanews : Perù: Francisco Sagasti nuovo presidente - GeofreyJuan : Francisco Sagasti Presidente 2020-2021 ???? #FranciscoSagasti #FranciscoPresidente #Peru -

Ultime Notizie dalla rete : Perù Francisco Facebook, le 5 Pagine dei vip più strane. Per Santiago De Martino, Emma e Bocci e… Gossipblog.it