Perù-Argentina qualificazioni mondiali | martedì notte 01 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di lunedì 16 novembre 2020) Riceviamo da merinoseleccion, moderatore del forum dedicato al calcio sudamericano. Prima di tutto un cenno alla cronaca extra sportiva dato che la partita ha rischiato di non essere giocata. Attraverso un comunicato della Conmebol la Federazione peruviana ha dato alla Fifa sufficienti garanzie per lo svolgimento di una gara che è stata a rischio per … InfoBetting: Scommesse Sportive e