PERCHÉ IL DIRETTORE DELLA CIA JOHN BRENNAN È COSÌ PREOCCUPATO? (Di lunedì 16 novembre 2020) L’ex DIRETTORE DELLA CIA JOHN BRENNAN è PREOCCUPATO che Donald Trump possa rilasciare alcune informazioni riservate tanto da aver suggerito al vicepresidente Mike Pence di rimuovere Trump tramite il 25 ° emendamento BRENNAN è apparso questa settimana sia sulla CNN che sulla MSNBC per diffondere l’allarme su ciò che Trump potrebbe fare mentre continua a contestare i risultati delle elezioni nominando nuove persone alla Difesa, alla NSA (e forse alla CIA) che potrebbero eseguire i suoi ordini. BRENNAN ha avvertito sulla CNN che è “molto, molto preoccupante” che Trump “sia molto imprevedibile ora … come un gatto con le spalle al muro – come una tigre. E si scaglierà contro… “ BRENNAN ha detto a MSNBC di essere PREOCCUPATO ... Leggi su databaseitalia (Di lunedì 16 novembre 2020) L’exCIAche Donald Trump possa rilasciare alcune informazioni riservate tanto da aver suggerito al vicepresidente Mike Pence di rimuovere Trump tramite il 25 ° emendamentoè apparso questa settimana sia sulla CNN che sulla MSNBC per diffondere l’allarme su ciò che Trump potrebbe fare mentre continua a contestare i risultati delle elezioni nominando nuove persone alla Difesa, alla NSA (e forse alla CIA) che potrebbero eseguire i suoi ordini.ha avvertito sulla CNN che è “molto, molto preoccupante” che Trump “sia molto imprevedibile ora … come un gatto con le spalle al muro – come una tigre. E si scaglierà contro… “ha detto a MSNBC di essere...

