People's Choice Awards: brilla la stella di JLo (Di lunedì 16 novembre 2020) La cerimonia dei People's Choice Awards si è svolta il 15 novembre a Santa Monica. Condotta da Demi Lovato è stata una celebrazione davvero spettacolare, nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia. Un mix di ospiti virtuali e in presenza si sono esibiti alla prestigiosa cerimonia. Tra i premiati, "Bad Boys For Life" si è aggiudicato il titolo di film dell'anno, Will Smith e Tiffany Haddish quello di Star Cinematografiche dell'Anno. "Grey's Anatomy" è stato votato come miglior show del 2020, mentre Cole Sprouse ed Ellen Pompeo hanno ricevuto il premio come Star Televisive dell'Anno. Icona dell'anno, la sempre meravigliosa Jennifer Lopez, in total red.

