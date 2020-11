Paolo Conticini, l’attore che vediamo nelle vesti di ballerino a “Ballando con le stelle” sapete cosa faceva prima di diventare famoso? (Di lunedì 16 novembre 2020) Uno dei concorrenti dell’edizione di quest’anno di Ballando con le Stelle è il famoso attore Paolo Conticini. Dalle stesse Parole di Paolo in un’intervista rilasciata al settimanale Grand Hotel, oggi scopriamo che, prima di entrare nel mondo dello spettacolo e riuscire a crearsi una fama con la qualifica di attore, subito dopo la maturità, il bel toscano si è dedicato ad una carriera non proprio comune e tradizionale. Infatti era molto richiesto come stripper alle feste e agli addii al nubilato. Conticini ha confessato che alla sua età quel lavoro non solo gli permetteva di guadagnare bene, ma lo divertiva moltissimo e gli piaceva farlo, inoltre c’era anche una prassi molto usuale, che non era affatto da sottovalutare, durante le sue ... Leggi su virali.video (Di lunedì 16 novembre 2020) Uno dei concorrenti dell’edizione di quest’anno di Ballando con le Stelle è ilattore. Dalle stesse Parole diin un’intervista rilasciata al settimanale Grand Hotel, oggi scopriamo che,di entrare nel mondo dello spettacolo e riuscire a crearsi una fama con la qualifica di attore, subito dopo la maturità, il bel toscano si è dedicato ad una carriera non proprio comune e tradizionale. Infatti era molto richiesto come stripper alle feste e agli addii al nubilato.ha confessato che alla sua età quel lavoro non solo gli permetteva di guadagnare bene, ma lo divertiva moltissimo e gli piaceva farlo, inoltre c’era anche una prassi molto usuale, che non era affatto da sottovalutare, durante le sue ...

