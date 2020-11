Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis: la prima foto ufficiale della coppia (Di lunedì 16 novembre 2020) Su Instagram, Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis hanno postato la loro prima foto ufficiale di coppia. Il cuore di Paolo Brosio, eliminato dal “Grande Fratello Vip” dopo una sola settimana di permanenza nella Casa, è tornato ufficialmente a battere. La dolce metà del giornalista è Maria Laura De Vitis, bellissima modella di 22 … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 16 novembre 2020) Su Instagram,Dehanno postato la lorodi. Il cuore di, eliminato dal “Grande Fratello Vip” dopo una sola settimana di permanenza nella Casa, è tornato ufficialmente a battere. La dolce metà del giornalista èDe, bellissima modi 22 … L'articolo NewNotizie.it.

DelMoroMassimo1 : RT @DevisZanaga: Comunque questa è la fidanzata di Paolo Brosio. Lui 64 anni, lei 22. Che società del cazzo. - cesarebrogi1 : RT @DevisZanaga: Comunque questa è la fidanzata di Paolo Brosio. Lui 64 anni, lei 22. Che società del cazzo. - lucia25968868 : RT @danieledv79: Paolo Brosio e la sua fidanzata 22enne. - missbuonanotte : @Ferrara95981769 Ma quello era uno scherzo per Paolo Brosio e poi alla fine non hanno fatto niente baci a stampo e basta - Il_Jordy : Secondo voi in un ipotetico ripescaggio chi sarebbero i due concorrenti ripescati Fulvio Abbate Franceska Pepe Myr… -