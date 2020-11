“Pandemia complotto mondiale per dittatura sanitaria”. Le parole-choc del direttore di Radio Maria (Di lunedì 16 novembre 2020) Roma, 16 nov – La pandemia di coronavirus è il frutto di “un complotto delle élite mondiali, con la complicità magari di qualche Stato” per creare “il mondo di Satana”. Sono le parole-choc di don Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria, secondo il quale il Covid-19 è un “progetto volto a fiaccare l’umanità e instaurare una dittatura sanitaria e cibernetica, creando un mondo nuovo che non è più di Dio Creatore”. “Cina testato arma tecnobiologica” Sono un vero e proprio caso le parole di don Fanzaga, che ha affrontato la questione della pandemia nella sua rubrica “Lettura cristiana della cronaca e della storia” lo scorso 11 novembre. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 16 novembre 2020) Roma, 16 nov – La pandemia di coronavirus è il frutto di “undelle élite mondiali, con la complicità magari di qualche Stato” per creare “il mondo di Satana”. Sono ledi don Livio Fanzaga,di, secondo il quale il Covid-19 è un “progetto volto a fiaccare l’umanità e instaurare unasanitaria e cibernetica, creando un mondo nuovo che non è più di Dio Creatore”. “Cina testato arma tecnobiologica” Sono un vero e proprio caso ledi don Fanzaga, che ha affrontato la questione della pandemia nella sua rubrica “Lettura cristiana della cronaca e della storia” lo scorso 11 novembre. ...

generacomplotti : RT @IlPrimatoN: L'accusa di don Fanzaga, direttore di Radio Maria: 'Pandemia volta a creare il mondo di Satana, in cui saremmo tutti degli… - vincenz94704898 : RT @IlPrimatoN: L'accusa di don Fanzaga, direttore di Radio Maria: 'Pandemia volta a creare il mondo di Satana, in cui saremmo tutti degli… - Nadia_hopppe1 : RT @IlPrimatoN: L'accusa di don Fanzaga, direttore di Radio Maria: 'Pandemia volta a creare il mondo di Satana, in cui saremmo tutti degli… - CpiMaci : RT @IlPrimatoN: L'accusa di don Fanzaga, direttore di Radio Maria: 'Pandemia volta a creare il mondo di Satana, in cui saremmo tutti degli… - claudio_2022 : RT @IlPrimatoN: L'accusa di don Fanzaga, direttore di Radio Maria: 'Pandemia volta a creare il mondo di Satana, in cui saremmo tutti degli… -

Ultime Notizie dalla rete : “Pandemia complotto Coronavirus, Trump: «La pandemia può durare fino ad agosto, rischiamo la recessione». Per Wall Street peggior... Corriere della Sera