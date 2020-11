Otto positivi nell’Ucraina in vista della Svizzera. Shevchenko: “Si gioca, siamo pronti” (Di martedì 17 novembre 2020) Altri positivi nel gruppo squadra dell’Ucraina a poche ore dal match contro la Svizzera in Nations League. Si gioca alle 20:45 di martedì 17 novembre ma la formazione ucraina deve fare i conti con Otto positività all’interno della Nazionale. Ma a scongiurare il rischio rinvio, ci ha pensato in giornata il Ct Andriy Shevchenko: “siamo abituati a questa situazione. La squadra si sta preparando e in ogni caso la partita si giocherà. Ci stiamo preparando, vedremo quanti giocatori saranno disponibili. Sappiamo quel che dobbiamo fare, tutto dipenderà dall’esito dei nuovi tamponi”, riporta il portale ucraino ua-football. Otto positivi ... Leggi su sportface (Di martedì 17 novembre 2020) Altrinel gruppo squadra dell’Ucraina a poche ore dal match contro lain Nations League. Sialle 20:45 di martedì 17 novembre ma la formazione ucraina deve fare i conti contà all’internoNazionale. Ma a scongiurare il rischio rinvio, ci ha pensato in giornata il Ct Andriy: “abituati a questa situazione. La squadra si sta preparando e in ogni caso la partita si giocherà. Ci stiamo preparando, vedremo quantitori saranno disponibili. Sappiamo quel che dobbiamo fare, tutto dipenderà dall’esito dei nuovi tamponi”, riporta il portale ucraino ua-football....

Ultime Notizie dalla rete : Otto positivi Città di Castello, ieri otto nuovi positivi e otto guariti, in totale sono 311 Alto Tevere Oggi Coronavirus. Altre vittime nel Trapanese, scuole chiuse a Paceco. Gli aggiornamenti

17,00 - Oggi in Sicilia ci sono stati 36 morti, 385 guariti e 1.422 nuovi casi positivi al Coronavirus su 7.416 ...

Coronavirus, allarme a Corato: 118 positivi in 3 case di riposo e 8 morti

BARI - Contagi in quattro strutture, tre Rssa e una cooperativa sociale, sono stati accertati a Corato, nel Barese, per complessivi 118 positivi al Covid tra personale e ospiti e otto decessi. Lo comu ...

