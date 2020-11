Nzonzi | il suo futuro è ancora incerto

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 16 novembre 2020) Stevensta vivendo un periodo d’oro non solo al Rennes ma anche con la maglia della Nazionale. Il centrocampista francese di proprietà della Roma, dopo la brutta esperienza col Galatasaray, si trova ora in prestito al Rennes. Qui ha saputo rispondere sul campo alle critiche, riconquistando un posto di rilievo anche nei Blues, dove da settembre ha giocato ben 5 partite su 7. In campionato il Rennes occupa il terzo posto nella classifica della Ligue 1 a quota 18 punti in piena zona Champions. Nonostante questo il suoun’incognita: il club giallorosso, proprietario del suo cartellino, non ha intenzione di riprenderlo con sé complice il suo stipendio troppo alto: 4 milioni netti tra parte fissa e bonus. Il suo prestito al Rennes era stato prolungato di un anno per la ...