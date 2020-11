Nuovi contagi e decessi in calo. Ma l’indice di positività è al 18%. I prossimi dieci giorni decisivi per evitare il lockdown (Di martedì 17 novembre 2020) I numeri post weekend, si sa, vanno presi sempre con le pinze anche se, in valori assoluti, si registra una diminuzione dei Nuovi positivi: 27.354 ma con 152.663 tamponi effettuati, vale a dire oltre 40 mila test in meno eseguiti. E l’indice di positività che risale al 17,9 per cento. Cresce ancora, quindi, il rapporto tra positivi al Covid e il numero di test effettuati, sfiorando così il 18 per cento. In calo, invece, il numero dei decessi: 504 registrati ieri rispetto ai 546 del giorno precedente, per un totale di 45.733 vittime dall’inizio della pandemia. GUARDIA ALTA. Non c’è, dunque, da abbassare la guardia anche se a fronte dei numeri Domenico Arcuri, commissario all’emergenza Covid-19 è rassicurante. “In Italia a marzo c’erano 5.179 posti letto di terapia intensiva. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 17 novembre 2020) I numeri post weekend, si sa, vanno presi sempre con le pinze anche se, in valori assoluti, si registra una diminuzione deipositivi: 27.354 ma con 152.663 tamponi effettuati, vale a dire oltre 40 mila test in meno eseguiti. E l’indice di positività che risale al 17,9 per cento. Cresce ancora, quindi, il rapporto tra positivi al Covid e il numero di test effettuati, sfiorando così il 18 per cento. In, invece, il numero dei: 504 registrati ieri rispetto ai 546 del giorno precedente, per un totale di 45.733 vittime dall’inizio della pandemia. GUARDIA ALTA. Non c’è, dunque, da abbassare la guardia anche se a fronte dei numeri Domenico Arcuri, commissario all’emergenza Covid-19 è rassicurante. “In Italia a marzo c’erano 5.179 posti letto di terapia intensiva. ...

