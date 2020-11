Nuova Florida sommersa: strade allagate dopo nemmeno mezz’ora di pioggia (FOTO) (Di lunedì 16 novembre 2020) Bomba d’acqua su Ardea, dove nel giro di poche decine di minuti si sono creati gravi allagamenti in diverse zone del comune. In particolare a Nuova Florida, dopo solo mezz’ora di pioggia, la situazione è particolarmente critica. Come dimostrano le FOTO inviate in redazione da alcuni lettori, le strade del quartiere sono state sommerse da circa 30 centimetri d’acqua. Nuova Florida sommersa: strade allagate dopo nemmeno mezz’ora di pioggia (FOTO) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 16 novembre 2020) Bomba d’acqua su Ardea, dove nel giro di poche decine di minuti si sono creati gravi allagamenti in diverse zone del comune. In particolare asolo mezz’ora di, la situazione è particolarmente critica. Come dimostrano leinviate in redazione da alcuni lettori, ledel quartiere sono state sommerse da circa 30 centimetri d’acqua.mezz’ora di) su Il Corriere della Città.

