“Non succederà a Natale”. Coronavirus, l’esperto mette in guardia gli italiani (Di lunedì 16 novembre 2020) “Resto molto prudente, ma i nostri esperti del Cts ci dicono che la curva dei contagi si va stabilizzando. E’ ancora presto per dirlo, ma ci sono valide ragioni per credere che le ultime misure comincino a dare qualche risultato”. Lo ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza in un colloquio con il quotidiano ‘La Stampa’, avvertendo che “i prossimi 7-10 giorni saranno decisivi e ci diranno se la divisione del Paese in tre zone, e se il meccanismo sostanzialmente automatico delle restrizioni regione per regione, sta dando i frutti che tutti speriamo”.



