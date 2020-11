“Non è mai troppo tardi”, 60 anni fa la prima puntata del maestro che portò la scuola in tv. La figlia: “Ci si trovava al bar pur di sentirlo” (Di lunedì 16 novembre 2020) Era il 15 novembre del 1960 quando andò in onda per la prima volta “Non è mai troppo tardi” la trasmissione, promossa dalla Rai in collaborazione con il ministero dell’Istruzione, condotta dal maestro Alberto Manzi. Quel giorno è rimasto nella storia della televisione, ma anche nella memoria di molti italiani che impararono a leggere e a scrivere davanti allo schermo. Sessant’anni dopo l’idea di avere un maestro in tv che fa scuola continua ad affascinare gli italiani. Nessuno ha dimenticato le lezioni di Manzi che non fu solo un maestro, ma anche uno scrittore, un viaggiatore, un educatore e persino un amministratore nella fase finale della sua vita quando fece il sindaco a Pitigliano (Grosseto). Chi non ama ricordarlo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 novembre 2020) Era il 15 novembre del 1960 quando andò in onda per lavolta “Non è maitardi” la trasmissione, promossa dalla Rai in collaborazione con il ministero dell’Istruzione, condotta dalAlberto Manzi. Quel giorno è rimasto nella storia della televisione, ma anche nella memoria di molti italiani che impararono a leggere e a scrivere davanti allo schermo. Sessant’dopo l’idea di avere unin tv che facontinua ad affascinare gli italiani. Nessuno ha dimenticato le lezioni di Manzi che non fu solo un, ma anche uno scrittore, un viaggiatore, un educatore e persino un amministratore nella fase finale della sua vita quando fece il sindaco a Pitigliano (Grosseto). Chi non ama ricordarlo ...

