"Non è da tutti essere così ipocriti". Zingaretti e il "calvario di Bassolino?". A Becchi basta una frase: Pd seppellito (Di lunedì 16 novembre 2020) "Non è da tutti essere così ipocriti...". A Paolo Becchi basta una frase e una manciata di parole per sotterrare Nicola Zingaretti e mezzo Pd. L'occasione la fornisce un commento via social del segretario democratico nonché governatore del Lazio, dedicato ad Antonio Bassolino, ex governatore della Campania, sindaco di Napoli. ministro e per 20 anni "padrone" del centrosinistra in regione. "Un grandissimo abbraccio a Bassolino - scrive Zingaretti -. 19 assoluzioni: un calvario che un leader della sinistra italiana come è lui ha affrontato con grande determinazione, dignità e rispetto delle istituzioni. Non ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 novembre 2020) "Non; da...". A Paolounae una manciata di parole per sotterrare Nicolae mezzo Pd. L'occasione la fornisce un commento via social del segretario democratico nonché governatore del Lazio, dedicato ad Antonio, ex governatore della Campania, sindaco di Napoli. ministro e per 20 anni "padrone" del centrosinistra in regione. "Un grandissimo abbraccio a- scrive-. 19 assoluzioni: unche un leader della sinistra italiana come; lui ha affrontato con grande determinazione, dignità e rispetto delle istituzioni. Non ...

LaStampa : Radio Maria, il direttore padre Livio: “Il coronavirus è un progetto criminale di élites mondiali per eliminare chi… - DavidSassoli : L'#Europa cancelli i debiti dei governi dovuti alla #pandemia, non è accettabile che ricadano sui cittadini e sulle… - myrtamerlino : Sono esterrefatta! ??Pensavo avessimo tutti una gran voglia di avere quanto prima il #vaccinoCovid! E invece con l'a… - Corvonero75 : Gente che non crede all'esistenza di satana ma Bill Gates è un filantropo. - SirGingalain : @Domenico_dott Ma no, non puzzano -

Ultime Notizie dalla rete : Non è Superbonus 110%, se il Fisco contesta l’agevolazione non si «torna» al 50% Il Sole 24 ORE Niente lockdown, siamo svedesi

16 NOV - Niente chiusure, niente lockdown. E niente obbligo di mascherine. La strategia svedese contro il Coronavirus rimane quella della prima ondata: affidarsi al senso di responsabilità dei 10 mili ...

Tavecchio verso la candidatura per il Crl: «C’è poco tempo, presto darò una risposta»

L’ex presidente Figc e Lega dilettanti segnala il pericolo principale per il calcio: «Dall’1 dicembre lo svincolo sarà realtà» ...

16 NOV - Niente chiusure, niente lockdown. E niente obbligo di mascherine. La strategia svedese contro il Coronavirus rimane quella della prima ondata: affidarsi al senso di responsabilità dei 10 mili ...L’ex presidente Figc e Lega dilettanti segnala il pericolo principale per il calcio: «Dall’1 dicembre lo svincolo sarà realtà» ...