Nissan - Allo studio la cessione del 34% della Mitsubishi

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 16 novembre 2020) Lasta valutando laintegrale o parziale del 34% detenuto nel capitaleMotor. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Bloomberg, sottolineando come l'operazione sia destinata a rimore l'alleanza con la francese Renault.La smentita. Tuttavia, da Yokohama è arrivata una secca smentita: "Non ci sono piani per cambiare la struttura del capitale con", ha affermato alla Reuters una portavoce, mentre dello stesso tenore è stata la reazioneCasa dei tre diamanti. Inoltre, dallahanno messo in chiaro l'intenzione di portare avanti l'attuale collaborazione all'interno del sodalizio franco-nipponico.I problemi. Al di là delle ...