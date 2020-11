Nigeria, rapito l’ex calciatore di Serie A: “Chiuso nel bagagliaio 4 ore” (Di lunedì 16 novembre 2020) Nigeria, rapito l’ex calciatore di Serie A: “Chiuso nel bagagliaio 4 ore”. La situazione si è risolta nel giro di mezza giornata con l’intervento delle forze dell’ordine locali L’ex centrocampista della Nigeria Christian Obodo è rimasto traumatizzato dopo aver subito un rapimento in Nigeria. Si tratta del secondo episodio del genere per l’ex calciatore di … L'articolo Nigeria, rapito l’ex calciatore di Serie A: “Chiuso nel bagagliaio 4 ore” proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 16 novembre 2020)l’exdiA: “Chiuso nel4 ore”. La situazione si è risolta nel giro di mezza giornata con l’intervento delle forze dell’ordine locali L’ex centrocampista dellaChristian Obodo è rimasto traumatizzato dopo aver subito un rapimento in. Si tratta del secondo episodio del genere per l’exdi … L'articolol’exdiA: “Chiuso nel4 ore” proviene da Inews.it.

