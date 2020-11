Nelle RSA di Milano arriva Eccomi!: un canale di comunicazione sempre aperto verso le famiglie e la comunità (Di martedì 17 novembre 2020) Tecnologia e cuore entrano in dieci RSA del territorio milanese, con grandi schermi e connessioni potenti, per colmare la distanza tra gli anziani ospiti e i loro cari. Nel corso di una conferenza stampa virtuale alla quale hanno partecipato il Sindaco di Miano Giuseppe Sala, l’assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti, la General Manager di Fondazione Amplifon Maria Cristina Ferradini, l’Amministratore Delegato di Cisco Agostino Santoni, il Presidente UNEBA Lombardia Luca Degani è stato presentato Eccomi!: un progetto promosso da Fondazione Amplifon, Cisco, Durante e Comune di Milano, con l’appoggio di UNEBA Lombardia, nato per offrire agli ospiti delle residenze sanitarie assistenziali nuovi strumenti per comunicare con le famiglie. In dieci strutture per l’accoglienza e la cura ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 17 novembre 2020) Tecnologia e cuore entrano in dieci RSA del territorio milanese, con grandi schermi e connessioni potenti, per colmare la distanza tra gli anziani ospiti e i loro cari. Nel corso di una conferenza stampa virtuale alla quale hanno partecipato il Sindaco di Miano Giuseppe Sala, l’assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti, la General Manager di Fondazione Amplifon Maria Cristina Ferradini, l’Amministratore Delegato di Cisco Agostino Santoni, il Presidente UNEBA Lombardia Luca Degani è stato presentato: un progetto promosso da Fondazione Amplifon, Cisco, Durante e Comune di, con l’appoggio di UNEBA Lombardia, nato per offrire agli ospiti delle residenze sanitarie assistenziali nuovi strumenti per comunicare con le. In dieci strutture per l’accoglienza e la cura ...

Più di una quarantina di strutture per anziani colpite in tutto il Friuli Venezia Giulia, di cui 16 in provincia di Udine. Oltre un migliaio di contagi, due terzi relativi a ospiti, un ...

