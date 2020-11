Nazionali | la formazione ideale di France Football | ci sono Insigne e Locatelli

(Di lunedì 16 novembre 2020) La rivistaha stilato l’11della settimana di: dagli spareggi valevoli per gli Europei fino ai match di Nations League della domenica. Nell’11 compaiono tre giocatori che ci riguardano da vicino,dell’Italia e Pandev, trascinatore della sua Macedonia del Nord, qualificata agli Europei. Ecco l’11 titolare (3-4-1-2): Sommer (Svizzera); McTominay (Scozia), Varane (Francia), Alderweireld (Belgio); Wijnaldum (Olanda),(Italia), Goretzka (Germania), Knatè (Francia); Szoboszlai (Ungheria); Pandev (Macedonia del Nord),(Italia). SportFace.

Sportface.it

