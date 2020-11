Nations League, il calciatore della “serie B’ viene convocato per la prima volta in nazionale (causa Covid): ecco come reagisce – Video (Di lunedì 16 novembre 2020) Una convocazione inaspettata da festeggiare in maniera particolare. Il calciatore norvegese Ruben Gabrielsen, giocatore nel Tolosa club di Ligue 2 francese, la nostra serie B, ha ricevuto la sua prima convocazione in nazionale. Il motivo? La squadra titolare è in quarantena, visto che un calciatore è risultato positivo. L’obbligo di quarantena ha già fatto saltare la sfida contro la Romania, facendo perdere i norvegesi a tavolino per 3-0. Così per non perdere il prossimo match contro l’Austria, fissato per mercoledì, la nazionale ha deciso di richiamare giocatori che non si trovano in patria, tra cui Gabrielsen. La sua reazione ha fatto il giro dei social: vestito con uno pseudo-mantello da supereroe, Gabrielsen ha registrato un breve ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 novembre 2020) Una convocazione inaspettata da festeggiare in maniera particolare. Ilnorvegese Ruben Gabrielsen, giocatore nel Tolosa club di Ligue 2 francese, la nostra serie B, ha ricevuto la suaconvocazione in. Il motivo? La squadra titolare è in quarantena, visto che unè risultato positivo. L’obbligo di quarantena ha già fatto saltare la sfida contro la Romania, facendo perdere i norvegesi a tavolino per 3-0. Così per non perdere il prossimo match contro l’Austria, fissato per mercoledì, laha deciso di richiamare giocatori che non si trovano in patria, tra cui Gabrielsen. La sua reazione ha fatto il giro dei social: vestito con uno pseudo-mantello da supereroe, Gabrielsen ha registrato un breve ...

