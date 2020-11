Nations League, i possibili scenari di qualificazione dell’Italia alla final four (Di lunedì 16 novembre 2020) Dopo il successo sulla Polonia, l’Italia ha messo un piede e mezzo nella final four di Nations League. La squadra di Roberto Mancini è al primo posto nel Gruppo 1 della Lega A, con 9 punti, uno in più dell’Olanda, a una partita dal termine. Per andare in final four occorre battere la Bosnia, ma potrebbe andare bene anche un pareggio, purché l’Olanda non batta la Polonia. Ad ospitare la final four della Lega A, che prevedono semifinali e finale tra le squadre arrivate prime nei rispettivi gruppi, sarà la vincitrice del gruppo 1. Ciò significa che l’organizzazione toccherebbe al nostro Paese dal 6 al 10 ottobre 2021. Foto: VivoAzzurro L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 16 novembre 2020) Dopo il successo sulla Polonia, l’Italia ha messo un piede e mezzo nelladi. La squadra di Roberto Mancini è al primo posto nel Gruppo 1 della Lega A, con 9 punti, uno in più dell’Olanda, a una partita dal termine. Per andare inoccorre battere la Bosnia, ma potrebbe andare bene anche un pareggio, purché l’Olanda non batta la Polonia. Ad ospitare ladella Lega A, che prevedono semii ee tra le squadre arrivate prime nei rispettivi gruppi, sarà la vincitrice del gruppo 1. Ciò significa che l’organizzazione toccherebbe al nostro Paese dal 6 al 10 ottobre 2021. Foto: VivoAzzurro L'articolo ...

OptaPaolo : 30 - Il gol di Domenico Berardi è stato preceduto da 30 passaggi, la sequenza più lunga in assoluto prima di una re… - realvarriale : Il caso #RomaniaNorvegia partita di Nations league annullata perché le autorità sanitarie norvegesi hanno vietato l… - RaiSport : #ItaliaPolonia 2-0 #Belotti: 'Questo gruppo è come una famiglia, è difficile descrivere il legame che si è creato a… - RaiSport : La situazione nel girone di #NationsLeague dell'#Italia Con una vittoria a Sarajevo (mercoledì 18) contro la Bosni… - DiMarzio : Quanti passaggi prima del gol di #Berardi. Nessuno è riuscito a fare meglio dell'#Italia in #NationsLeague -