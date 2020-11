Napoli, Meret: Il portiere è nel mirino dell’Inter, ecco quanto lo valuta De Laurentiis (Di lunedì 16 novembre 2020) Quello di Alex Meret è un caso che continua a tenere banco in casa Napoli Alex Meret continua a non trovare la continuità che desidera … L'articolo Napoli, Meret: Il portiere è nel mirino dell’Inter, ecco quanto lo valuta De Laurentiis proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 16 novembre 2020) Quello di Alexè un caso che continua a tenere banco in casaAlexcontinua a non trovare la continuità che desidera … L'articolo: Ilè neldell’Inter,loDeproviene da ForzAzzurri.net.

_SiGonfiaLaRete : Questione #Meret: il suo nemico? La mancata (sperata) continuità. Il #Napoli però punta molto sul friulano… - napolista : Tuttosport: Meret è tra gli obiettivi dell'Inter per la porta Valutata eccessiva la richiesta per Musso, il portier… - Angelo69180228 : @JosiphOliver Giustamente all’Inter si fanno il crack, e comunque Meret sarà il titolare del Napoli non si vende - MstylesDD : Oggi in campo Insigne, Di Lorenzo, Jorghino, Milik, Zielinski e in panchina Meret Il Napoli di ieri e oggi piango #ItaliaPolonia - Michael80558817 : Juve:Bentancur Milan:Romagnoli Inter: Barella Napoli: Meret -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Meret Ts su Meret: "ADL non intende perderlo, il Napoli lo valuta fra i 40 ei 50 mln" GonfiaLaRete Mercato Inter, scelto l'erede di Handanovic

Dopo aver pensato nelle ultime sessioni di mercato a come rinforzare centrocampo e attacco, l’estate 2021 potrebbe essere quella in cui in casa Inter si valuterà l’ipotesi di un cambio della guardia i ...

Ts su Meret: “ADL non intende perderlo, il Napoli lo valuta fra i 40 e i 50 mln”

Meret, malgrado la continuità, è un punto fermo del Napoli che lo valuta tra i 40 e i 50 milioni di euro. Non vuole perderlo.

Dopo aver pensato nelle ultime sessioni di mercato a come rinforzare centrocampo e attacco, l’estate 2021 potrebbe essere quella in cui in casa Inter si valuterà l’ipotesi di un cambio della guardia i ...Meret, malgrado la continuità, è un punto fermo del Napoli che lo valuta tra i 40 e i 50 milioni di euro. Non vuole perderlo.